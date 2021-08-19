На Украине регистрируют случаи опасной болезни
На Украине с начала текущего года зафиксировали три случая редкой и опасной болезни – дирофиляриоз, сообщают vesti.ua со ссылкой на данные Минздрава страны.
Распространителем заболевания являются комары, а провоцируют паразиты – круглые гельминты Dirofilaria, которые поражают как людей, так и животных.
Избавиться от паразита, который может мигрировать под кожей на расстояние до 30 сантиметров, возможно лишь хирургическим путем.
С начала года киевские медики извлекли гельминтов длинной 11,7 и 12 сантиметров: из правой кисти и из левого глаза соответственно.
Ранее сообщалось, что глобальных и угрожающих реакций от укусов комаров ожидать не стоит, однако для маленьких детей укусы кровососущих могут быть опасны.
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