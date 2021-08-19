На Украине регистрируют случаи опасной болезни

Распространителем заболевания являются комары, а провоцируют паразиты – круглые гельминты Dirofilaria, которые поражают как людей, так и животных.

Избавиться от паразита, который может мигрировать под кожей на расстояние до 30 сантиметров, возможно лишь хирургическим путем.

С начала года киевские медики извлекли гельминтов длинной 11,7 и 12 сантиметров: из правой кисти и из левого глаза соответственно.

Ранее сообщалось, что глобальных и угрожающих реакций от укусов комаров ожидать не стоит, однако для маленьких детей укусы кровососущих могут быть опасны.

