Иммунолог рассказал об опасности комариных укусов

Глобальных и угрожающих реакций от укусов комаров ожидать не стоит, однако для маленьких детей укусы кровососущих могут быть опасны, рассказал врач-аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.

Он отметил, что у детей раннего возраста может быть выраженная реакция после укуса насекомых. Контакт с комарами у детей может вызвать отек, укус придется на лицо или в кисть.

Специалист посоветовал пользоваться репллентами и носить одежду с длинными рукавами, чтобы защититься от москитов. При этом он подчеркнул, что комары не могут вызвать состояний, угрожающих жизни.



Бессмертный в беседе с «Радио 1» отметил, что комары в России не переносят опасных заболеваний, включая коронавирус. «Если они укусят человека, который чем-либо болеет, а потом вас – они вас ничем не заразят».

