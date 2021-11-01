Мясников рассказал, кому необходимо получить три дозы вакцины
Людям в возрасте старше 60 лет, страдающим от хронических заболеваний, лучше вводить три дозы препарата от COVID-19. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, в случае с вакциной «Спутник V» третьей дозой может стать препарат «Спутник Лайт», который необходимо будет ввести пациенту через полгода.
Мясников объяснил, что у таких пациентов уровень антител после вакцинации снижается быстрее, а иммунного ответа может не хватить для борьбы с вирусом.
Нареканий на побочные эффекты вакцины от коронавируса «Спутник V» нет даже у ревакцинированных, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее.
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