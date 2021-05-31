Мясников рассказал об опасностях полетов на самолетах

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что длительные перелеты на самолетах могут быть опасны для курильщиков, тех, кто находится на гормонально-заместительной терапии, у кого были тромбозы или диабет.

Медик также рассказал, что внимательно к перелетам нужно относиться и переболевшим COVID-19 в тяжелой форме.