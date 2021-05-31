Мясников рассказал об опасностях полетов на самолетах

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что длительные перелеты на самолетах могут быть опасны для курильщиков, тех, кто находится на гормонально-заместительной терапии, у кого были тромбозы или диабет.

Медик также рассказал, что внимательно к перелетам нужно относиться и переболевшим COVID-19 в тяжелой форме.

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Мясников посоветовал надевать в полет компрессионное белье, принимать аспирин, а в некоторых случаях стоит сделать укол разжижающего кровь препарата перед авиарейсом.

Во время перелета увеличивается риск обострения хронических заболеваний, предупредил Мясников в эфире телеканала «Россия 1"». Врач посоветовал также не употреблять на борту спиртные напитки.

Иммунолог Владимир Болибок ранее рассказал НСН, что аллергия – признак слабого иммунитета, а аллергики всегда должны быть начеку.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АвиаперелетыСамолеты
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