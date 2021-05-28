Мясников заявил о новой смертоносной пандемии
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия-1" заявил, что от ожирения умирают намного чаще, чем от коронавируса.
По его словам, большая часть из 70 миллионов ежегодных смертей в мире вызвана болезнями, которые связаны с ожирением. При этом избыточный вес есть у 47% процентов населения Земли и это говорит о том, что ожирение приобрело характер пандемии, добавил он.
«Ковид поставил весь мир на колени, а потом в коленно-локтевое положение, а на самом деле, если там полтора-два миллиона смертей в год, то от болезней, связанных с ожирением умирают десятки миллионов», - подчеркнул Мясников.
Медик напомнил, что лишний вес может стать причиной таких болезней, как инфаркт, инсульт, рак и сахарный диабет.
Ранее Мясников заявил, что фрукты с большими косточками, такие как абрикосы или персики, могут быть опасны для детей из-за содержания там синильной кислоты, которая вызывает отравление вплоть до смерти, сообщает Ura.ru.
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