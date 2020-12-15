Мурашко заявил о начале вакцинации во всех регионах РФ

Вакцинация против коронавируса началась во всех регионах России. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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По его словам, в вакцинации принимают участие 1 229 медицинский организаций, передает ТАСС. 89 из них принимают оптовые партии вакцины, которые затем распределяют внутри региона.

По словам Мурашко, на данный момент в России провакцинированы Минздрав 28,5 тыс. человек.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:МинздравВакцинация
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