Мурашко заявил о начале вакцинации во всех регионах РФ

По его словам, в вакцинации принимают участие 1 229 медицинский организаций, передает ТАСС. 89 из них принимают оптовые партии вакцины, которые затем распределяют внутри региона.

По словам Мурашко, на данный момент в России провакцинированы Минздрав 28,5 тыс. человек.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал сегодня депутатов на Новый год не уезжать из страны, чтобы подать пример всем гражданам, пишет «Свободная пресса».

