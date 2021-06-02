Мурашко: Эффективность вакцины «Спутник V» превышает 96%
Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» превышает, согласно практическим исследованиям, 96%. Такую цифру озвучил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на площадке Петербургского международного экономического форума.
По данным главы Минздрава, на сегодня более 18 миллионов россиян привиты первым компонентом препарата. По оценке Мурашко, активность жителей страны в плане вакцинации «возросла очень хорошо».
Министр также уточнил, что более 70 тысяч пациентов, больных COVID-19, проходят лечение в российских стационарах, 1,5 тысячи из них помещены в отделения реанимации. В общей сложности коронавирус диагностирован на сегодня у 270 тысяч человек.
Михаил Мурашко обратился с настоятельным призывом к болельщикам, которые намерены посетить матчи открывающегося на будущего неделе чемпионата Европы по футболу, обязательно привиться от коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru