Мурашко: Эффективность вакцины «Спутник V» превышает 96%

Министр также уточнил, что более 70 тысяч пациентов, больных COVID-19, проходят лечение в российских стационарах, 1,5 тысячи из них помещены в отделения реанимации. В общей сложности коронавирус диагностирован на сегодня у 270 тысяч человек.

Михаил Мурашко обратился с настоятельным призывом к болельщикам, которые намерены посетить матчи открывающегося на будущего неделе чемпионата Европы по футболу, обязательно привиться от коронавируса.

