Статус «Московская медицинская сестра» получат новые специалисты
Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Татьяна Амплеева заявила НСН, что новый статус означает гарантию оказания качественной профессиональной медицинской помощи со стороны среднего медперсонала.
В столице расширили список специалистов, которые могут получить почетный статус «Московская медицинская сестра». Его обладателям выплачивается дополнительная надбавка к зарплате. О том, как получить такой статус, рассказала НСН главный внештатный специалист департамента здравоохранения города Москвы Татьяна Амплеева.
«Статус "Московская медицинская сестра" был учрежден осенью 2021 года по указам мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Первыми обрести такой статус получили возможность те, чья специальность – "Сестринское дело". Это самая многочисленная армия наших медицинских сестер. Это сестры, работающие в терапевтических отделениях, хирургических, в поликлиниках, стационарах и так далее. После Нового года были разработаны оценочные процедуры для присвоения статуса "Московская медицинская сестра" по специальности "Сестринское дело в педиатрии". Это медицинские сестры, которые работают с нашими самыми маленькими пациентами. И сейчас уже начался прием заявок, разработаны оценочные процедуры, тестовый контроль, практические навыки, задачи профессиональные по специальности "Анестезиология и реанимация". В перспективе у нас ещё будут задействованы специалисты со средним медицинским образованием по специальностям - "Операционное дело", "Общая практика", "Физиотерапия" и так далее», - сообщила Амплеева.
По её словам, статус «Московская медицинская сестра» повышает престиж профессии, а для пациента это некая гарантия оказания качественной профессиональной медицинской помощи со стороны среднего медперсонала.
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«Для получения такого статуса необходимо иметь стаж работы не менее пяти лет. Если медицинская сестра идет по специальности "сестринское дело", у неё должен быть стаж работы не менее пяти лет, непрерывный. Должны быть действующими все необходимые документы. Это либо сертификат специалиста, а если он закончился, сестры должны пройти периодическую аккредитацию. Подается заявка на портале министерства здравоохранения, человека приглашают на тестирование. Если он успешно проходит тестирование, набирает 80 балов правильных ответов, то он переходит уже на второй этап – на демонстрацию практических навыков. Также он готовит портфолио своей профессиональной деятельности за последние пять лет. Вот и всё. Главное - желание», - подчеркнула Амплеева.
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