Россиянам рассказали, при каком давлении нужно обратиться к врачу

Следует срочно обращаться к врачу, если показатели давления у человека в спокойном состоянии составляют больше 130/80. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста-кардиолога московского департамента здравоохранения Елену Васильеву.

В такой ситуации она рекомендовала ограничить употребление соленой пищи.