Россиянам рассказали, при каком давлении нужно обратиться к врачу

Следует срочно обращаться к врачу, если показатели давления у человека в спокойном состоянии составляют больше 130/80. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста-кардиолога московского департамента здравоохранения Елену Васильеву.

В такой ситуации она рекомендовала ограничить употребление соленой пищи.

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Врач напомнила, что последствиями артериальной гипертензии могут быть острый инфаркт миокарда или нарушение мозгового кровообращения. В то же время Васильева отметила, что этот недуг не всегда сопровождается симптомами. Например, иногда, в результате привычки организма, человек перестает замечать головные боли.

При этом кардиолог добавила, что специальных витаминов для сердца не существует, но в целом такие препараты нужно пить только по назначению врача, так как их избыток не менее опасен для организма, чем недостаток.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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