Аптеки в Москве снизили цены на лекарство от COVID-19

Аптеки в Москве снижают цены на препараты для лечения COVID-19.

Стоимость препарата «Арепливир» в сети аптек «Столички» понизилась до 5 500 рублей за 40 таблеток. Информация об этом появилась на официальном сайте аптечной сети. В конце сентября упаковка лекарства стоила 12320 рублей.

Цена «Арепливира» в других аптеках Москвы более высокая. В каталоге сети «Ригла» упаковка препарата стоит 12 321 рубль.

Ранее российский Минздрав установил предельно допустимые цены на лекарства для лечения коронавирусной инфекции. Препарат «Авифавир» в дозировке 200 мг должен стоить не дороже 1000 рублей за 10 таблеток, 4 000 рублей — за 40, 5 000 рублей — за 50 таблеток. «Илсира» в дозировке 180 мг будет стоить не дороже 47 531 рубля. Цена «Арепливира» не должна превышать 4 000 рублей за 40 штук и 10 000 рублей за 100 таблеток.

