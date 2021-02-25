В Москве планируют к лету минимизировать коронавирусные ограничения

Столичные власти планируют к лету минимизировать ограничения из-за коронавируса при сохранении текущей ситуации с распространением инфекции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

Как отметил заммэра, уже снято большинство ограничений в культурно-массовой сфере, и развлекательные заведения постепенно восстанавливают посещаемость и выручку.

При этом Ефимов заметил, что после снятия других ограничений прочие сферы столичной экономики вернутся на прошлогодние показатели; в частности, гостиничный бизнес восстановится, когда будут сняты ограничения по передвижению.

Кроме того, заммэра сообщил, что летом прошлого года в Москве зафиксировали максимальный уровень безработицы: около 3%, или 220 тысяч человек. Сегодня ситуация с занятостью в столице восстанавливается, и сейчас город насчитывает порядка 70 тысяч зарегистрированных безработных.

