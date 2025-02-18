Минздрав: У большинства россиян есть эндокринные заболевания

Две трети россиян имеют одно или несколько эндокринных заболеваний, однако половина из них еще не знает об этом. Об этом заявила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Наталья Мокрышева на мероприятии эндокринологического научного центра, посвященного 100-летию со дня его основания.

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По словам специалиста, сейчас в России более 5,5 миллионов пациентов с сахарным диабетом, но по факту россиян с этим заболеванием выше, но не все знают о своем недуге, передает РИА Новости.

Ранее исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина предупредила, что каши быстрого приготовления и пюре несут серьёзную угрозу здоровью человека. Их регулярное употребление может спровоцировать развитие диабета и атеросклероза.


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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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