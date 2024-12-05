Медики нашли полезные свойства пельменей

Терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказали, что пельмени могут быть полезны, хотя и обладают высокой калорийностью. По словам телеведущих, в этом продукте есть мясо, в нем содержится селен, необходимый для хорошей работы макрофагов — иммунных клеток, которые пожирают и разрушают микробы, поступающие в организм извне.