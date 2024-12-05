Медики нашли полезные свойства пельменей
Терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказали, что пельмени могут быть полезны, хотя и обладают высокой калорийностью. По словам телеведущих, в этом продукте есть мясо, в нем содержится селен, необходимый для хорошей работы макрофагов — иммунных клеток, которые пожирают и разрушают микробы, поступающие в организм извне.
Медики отметили, что селен очень важен для иммунитета.
Роскачество ранее обнаружило в пельменях, доступных в России, сою, перемолотые кости и патогенные бактерии. Эксперты исследовали пельмени 20 самых популярных торговых марок по 587 показателям качества и безопасности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru