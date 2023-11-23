Роскачество обнаружило в пельменях листерии и сальмонеллы
Роскачество обнаружило в пельменях, доступных в России, сою, перемолотые кости и патогенные бактерии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги исследования организации.
Эксперты исследовали пельмени 20 самых популярных торговых марок, проверив 587 показателей качества и безопасности. Так, в продукции «Горячая штучка», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar обнаружили частицы костной ткани.
«Они могли попасть в фарш из-за использования мяса механической обвалки. Из указанных ТМ только производитель "Горячей штучки" указал это в составе», - отметили в Роскачестве.
Кроме того, в пельменях «Вкусвилл» обнаружили листерии, в продукции «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория» и «Тураково» нашли сальмонеллы. В пельменях «Горячая штучка» оказалось повышенным количество микроорганизмов, в «Останкинских традиционных», «Стародворье» и «Ложкаревъ» выявили кишечную палочку. При этом в продукции «Зеленая линия» нашли оба нарушения.
Нарушения по микробиологии обнаружили у 13 торговых марок. Ряд производителей отреагировали на итоги исследования и предоставили Роскачеству данные о корректирующих мероприятиях, несоответствия у 23% продукции исправили.
По данным Роскачества, проблем с микробиологией не нашли в пельменях «Атяшево», «Ашан», «Большая кастрюля», «Гранд меню», «Мясновъ», «Цезарь», «Чернышихинские пельмени», «Сергиев канон», «Мираторг».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru