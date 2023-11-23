Роскачество обнаружило в пельменях листерии и сальмонеллы

Эксперты исследовали пельмени 20 самых популярных торговых марок, проверив 587 показателей качества и безопасности. Так, в продукции «Горячая штучка», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar обнаружили частицы костной ткани.

«Они могли попасть в фарш из-за использования мяса механической обвалки. Из указанных ТМ только производитель "Горячей штучки" указал это в составе», - отметили в Роскачестве.

Кроме того, в пельменях «Вкусвилл» обнаружили листерии, в продукции «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория» и «Тураково» нашли сальмонеллы. В пельменях «Горячая штучка» оказалось повышенным количество микроорганизмов, в «Останкинских традиционных», «Стародворье» и «Ложкаревъ» выявили кишечную палочку. При этом в продукции «Зеленая линия» нашли оба нарушения.

Нарушения по микробиологии обнаружили у 13 торговых марок. Ряд производителей отреагировали на итоги исследования и предоставили Роскачеству данные о корректирующих мероприятиях, несоответствия у 23% продукции исправили.

По данным Роскачества, проблем с микробиологией не нашли в пельменях «Атяшево», «Ашан», «Большая кастрюля», «Гранд меню», «Мясновъ», «Цезарь», «Чернышихинские пельмени», «Сергиев канон», «Мираторг».

