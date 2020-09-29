Людям за 60 пока не разрешат делать прививку от COVID-19 в России

Первые два этапа испытаний не выявили серьёзных явлений и побочных эффектов. В заключительной фазе исследования участвует 40 тысяч добровольцев, сделавших прививку от опасной инфекции. Они будут находиться под амбулаторным наблюдением в течение 180 дней. По завершении эксперимента исследователи определят дальнейшую судьбу новой вакцины.

"Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Этот препарат — совместная разработка исследовательского центра имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций. По словам учёных, вакцина не даёт тяжёлых побочных эффектов и создаёт устойчивый иммунитет от COVID-19.



По всему миру с начала пандемии новой коронавирусной инфекции было зарегистрировано более 29 миллионов заболевших, около 20 миллионов выздоровевших и более 900 тысяч умерших пациентов. Россия занимает 40-е место в мире по числу заболевших и 100-е место по количеству смертей от коронавируса на 100 тысяч граждан.

