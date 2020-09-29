Людям за 60 пока не разрешат делать прививку от COVID-19 в России
Применение российской вакцины «Спутник V» для людей возрастом от 60 лет запрещено до окончания финального этапа испытаний препарата. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на НИЦЭМ имени Гамалеи.
Отмечается, что пожилые люди входят в зону особого риска: новый вирус, поражая немолодой организм, даёт большую нагрузку на имунную систему и способен вызывать серьёзные осложнения вплоть до летального исхода. Поэтому, как сообщает агентство, официально её использование для пациентов старше 60 лет разрешат лишь после завершения третьей фазы клинических исследований.
Первые два этапа испытаний не выявили серьёзных явлений и побочных эффектов. В заключительной фазе исследования участвует 40 тысяч добровольцев, сделавших прививку от опасной инфекции. Они будут находиться под амбулаторным наблюдением в течение 180 дней. По завершении эксперимента исследователи определят дальнейшую судьбу новой вакцины.
"Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Этот препарат — совместная разработка исследовательского центра имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций. По словам учёных, вакцина не даёт тяжёлых побочных эффектов и создаёт устойчивый иммунитет от COVID-19.
По всему миру с начала пандемии новой коронавирусной инфекции было зарегистрировано более 29 миллионов заболевших, около 20 миллионов выздоровевших и более 900 тысяч умерших пациентов. Россия занимает 40-е место в мире по числу заболевших и 100-е место по количеству смертей от коронавируса на 100 тысяч граждан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru