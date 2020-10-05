Каждый четвертый пожилой российский мужчина страдает алкоголизмом

Каждый четвертый мужчина пожилого возраста в России страдает алкоголизмом. Об этом заявил главный внештатный специалист психиатр Минздрава России, и.о. генерального директора НМИЦ ПН имени Сербского Минздрава РФ Зураб Кекелидзе во время IV Всероссийского форума по общественному здоровью.

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Кроме того, специалист отметил, что у порядка 80% граждан пожилого или старческого возраста имеются множественные хронические патологии. В среднем у одного пациента старше 60 лет врачи находят по четыре-пять различных хронических заболеваний, передает РИА Новости.

Между тем, кадровое агентство Superjob выяснило, что курящих людей стали чаще брать на работу в Россию, пишет «Свободная пресса». Эксперты объясняют это недостатком кадров в стране.

Автор «Ералаша» Борис Грачевский прокомментировал в эфире НСН инициативу «Трезвой России» о запрете безалкогольного пива.

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ФОТО: pixabay.com
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