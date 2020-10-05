Каждый четвертый пожилой российский мужчина страдает алкоголизмом

Кроме того, специалист отметил, что у порядка 80% граждан пожилого или старческого возраста имеются множественные хронические патологии. В среднем у одного пациента старше 60 лет врачи находят по четыре-пять различных хронических заболеваний, передает РИА Новости.

Между тем, кадровое агентство Superjob выяснило, что курящих людей стали чаще брать на работу в Россию, пишет «Свободная пресса». Эксперты объясняют это недостатком кадров в стране.

Автор «Ералаша» Борис Грачевский прокомментировал в эфире НСН инициативу «Трезвой России» о запрете безалкогольного пива.

