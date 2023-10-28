Кардиолог предупредил о риске тромбоза и инфаркта из-за густой крови

По совету специалиста, сбалансированное питание способствует профилактике густой крови.

«Когда у человека нет показания к антикоагулянтам, ему не нужно разжижать кровь, достаточно пить адекватное количество воды», — напомнил врач.

Ранее кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич заявила, что варикоз, тромбофлебит, стенокардия и риск возникновения инфаркта появляются из-за загустения крови, которое отрицательно влияет на работу сердца и системы организма в целом. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



