Кардиолог предупредил о риске тромбоза и инфаркта из-за густой крови
Слишком густая кровь в организме человека чревата риском инфаркта, тромбоза и инсульта, но опаснее всего обезвоживание организма. Об этом заявил кардиолог Тамаз Гаглошвили, пишет «Российская газета».
По совету специалиста, сбалансированное питание способствует профилактике густой крови.
«Когда у человека нет показания к антикоагулянтам, ему не нужно разжижать кровь, достаточно пить адекватное количество воды», — напомнил врач.
Ранее кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич заявила, что варикоз, тромбофлебит, стенокардия и риск возникновения инфаркта появляются из-за загустения крови, которое отрицательно влияет на работу сердца и системы организма в целом. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru