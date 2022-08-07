Иммунолог рассказал, как спастись от жары
Врач-иммунолог Владимир Болибок посоветовал как можно больше жидкости пить в жару – желательно не менее 2-2,5 литров в день, сообщает RT.
«Больше пить жидкости. Желательно чистую воду. Поскольку с потом человек теряет соль, то напитки можно подсаливать», — сказал врач.
Также он рекомендовал избегать тяжелой физической работы и плотной еды.
Чтобы чувствовать себя комфортнее, Болибок посоветовал пользоваться в помещениях кондиционерами, отдыхая у водоемов – стараться уходить в тень от палящего солнца.
«Особенно следить за детьми. Выпаивать, не допускать перегрева и держать в тени», — заявил врач.
В Московском регионе из-за высокой температуры воздуха сохраняется «оранжевый» уровень погодной опасности.
Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев раскрыл «Вечерней Москве», что в жаркую погоду больше всего уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru