Иммунолог рассказал, как спастись от жары

«Больше пить жидкости. Желательно чистую воду. Поскольку с потом человек теряет соль, то напитки можно подсаливать», — сказал врач.

Также он рекомендовал избегать тяжелой физической работы и плотной еды.

Чтобы чувствовать себя комфортнее, Болибок посоветовал пользоваться в помещениях кондиционерами, отдыхая у водоемов – стараться уходить в тень от палящего солнца.

«Особенно следить за детьми. Выпаивать, не допускать перегрева и держать в тени», — заявил врач.

В Московском регионе из-за высокой температуры воздуха сохраняется «оранжевый» уровень погодной опасности.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев раскрыл «Вечерней Москве», что в жаркую погоду больше всего уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.



