Глава РФПИ: поставки «Спутника V» в США и Европу могут быть ограничены из-за политики
Поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в США и Европу будут ограничены из-за геополитики, сообщил «России 24» глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
По его словам, основные рынки для поставок препарата - Латинская Америка, Ближний Восток, Азия и Африка. «Но мы поставим в Венгрию, безусловно, также в ближайшее время объявим о хороших новостях по Сербии. Но с европейскими странами будем двигаться постепенно»,— отметил Дмитриев.
Ранее Дмитриев заявил, что так называемые COVID-паспорта будут введены для безопасных путешествий уже в 2021 году.
По его словам, все страны будут вводить подобные методы проверки в разное время, однако это "безусловно" будет работать на перелетах на самолетах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru