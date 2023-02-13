Голикова сообщила о росте продолжительности жизни в России

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2022 году выросла до 72,6 лет. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по вопросам реализации национального проекта «Здравоохранение».

Чиновник также отчиталась о снижении младенческой смертности. Кроме того, по словам Голиковой, создано более 1,6 тысячи объектов первичного звена, проведено 1, 4 миллиона операций высокотехнологичной медицинской помощи.