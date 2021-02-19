Ученый из ФРГ заявил об искусственном происхождении коронавируса

Коронавирусная инфекция имеет искусственное происхождение. Об этом говорится в работе немецкого ученого Роланда Визендангера, опубликованной на сайте Гамбургского университета.

Профессор считает, что появление вируса стало результатом утечки из лаборатории института вирусологии в Ухане. Визендангер указал на отсутствие промежуточного звена, через которое инфекция передалась от летучих мышей человеку.

Ученый отметил, что эти животные не продаются на уханьском рынке. Однако, изучив научные публикации, исследователь сделал вывод, что летучих мышей достаточно в институте вирусологии, и на них тестируют большое количество коронавирусов.

Кроме того, Визендангер в своем исследовании подчеркивает, что у природных вирусов не встречается комбинации особого домена связей рецепторов клеток и места разрыва белка-«шипа», который обусловливает высокую заразность COVID-19.

Как напомнил профессор, одной из первых коронавирусом заразилась сотрудница уханьского вирусологического института, что также говорит в пользу искусственного происхождения инфекции. По мнению Визендангера, на основе документации института можно сделать вывод о недостатках техники безопасности в лабораториях.

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам миссии в Ухань заявили, что не смогли обнаружить истинных причин возникновения коронавируса. По их гипотезе, наиболее вероятным было заражение человека от диких животных через промежуточное звено.

