Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против «индийского» штамма COVID-19

Ранее в центре «Вектор» Роспотребнадзора сообщили, что разработанная там вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» должна эффективно работать против «индийского» штамма COVID-19.

Накануне в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что в России «индийский» штамм коронавируса пока не выявлен. Штамм имеет двойную мутацию в гене S-белка, которые увеличивают степень заразности вируса и могут вызвать снижение эффективности существующих вакцин.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Россия поможет Индии, где растет число заболевших коронавирусом. Однако, по его словам, пока эта страна не просила о помощи, пишет «Газета.ру».



