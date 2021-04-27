Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против «индийского» штамма COVID-19
Вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна против так называемого индийского штамма COVID-19. Об этом заявил «Интерфаксу» глава центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.
По его словам, российская вакцина создает очень высокий запас вируснейтрализующих антител.
Ранее в центре «Вектор» Роспотребнадзора сообщили, что разработанная там вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» должна эффективно работать против «индийского» штамма COVID-19.
Накануне в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что в России «индийский» штамм коронавируса пока не выявлен. Штамм имеет двойную мутацию в гене S-белка, которые увеличивают степень заразности вируса и могут вызвать снижение эффективности существующих вакцин.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Россия поможет Индии, где растет число заболевших коронавирусом. Однако, по его словам, пока эта страна не просила о помощи, пишет «Газета.ру».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru