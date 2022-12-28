Попова предупредила о серьезных осложнениях свиного гриппа
Свиной грипп может давать очень серьезные осложнения. Об этом предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 24».
«Коварный грипп, и осложнения дает очень серьезные, и может стремительно развиваться, и давать очень серьезные состояния, ну и, конечно, он очень заразный», — подчеркнула главный санитарный врач.
Попова призвала поберечь себя, чтобы не заболеть, а при ухудшении самочувствия сразу же обратиться к врачу.
Вместе с тем глава Роспотребнадзора подчеркнула, что существующих противоэпидемических мер достаточно, чтобы контролировать заболеваемость и не вводить жестких ограничений в РФ, отмечает телеканал «360».
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что свиной грипп обнаружили во всех российских регионах, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 202 / сут.
Умерли
394 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+8 110 / сут.
- Турчак: Следующий год будет более напряженным во всех отношениях
- В Германии потребовали отставки главы МИД Бербок после заявления о России
- В США опубликовали стратегию возможной эскалации ситуации с Москвой
- В ЛНР допустили атаки украинских войск в районе Кременной
- Попова предупредила о серьезных осложнениях свиного гриппа
- В Харькове произошли взрывы
- Сбер начал устанавливать свое приложение на устройства Apple в отделениях
- В Германии заявили, что Украина предложила «мирный саммит» ради выгоды
- СМИ: в России предложили запретить ввоз зарубежных ноутбуков
- «Без мата и роскоши»: ЕР разработала кодекс для поведения депутатов в соцсетях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru