Попова предупредила о серьезных осложнениях свиного гриппа

Свиной грипп может давать очень серьезные осложнения. Об этом предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 24».

Свиной грипп обнаружили во всех регионах России

«Коварный грипп, и осложнения дает очень серьезные, и может стремительно развиваться, и давать очень серьезные состояния, ну и, конечно, он очень заразный», — подчеркнула главный санитарный врач.

Попова призвала поберечь себя, чтобы не заболеть, а при ухудшении самочувствия сразу же обратиться к врачу.

Вместе с тем глава Роспотребнадзора подчеркнула, что существующих противоэпидемических мер достаточно, чтобы контролировать заболеваемость и не вводить жестких ограничений в РФ, отмечает телеканал «360».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что свиной грипп обнаружили во всех российских регионах, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорГриппАнна Попова
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