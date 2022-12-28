Попова предупредила о серьезных осложнениях свиного гриппа

«Коварный грипп, и осложнения дает очень серьезные, и может стремительно развиваться, и давать очень серьезные состояния, ну и, конечно, он очень заразный», — подчеркнула главный санитарный врач.

Попова призвала поберечь себя, чтобы не заболеть, а при ухудшении самочувствия сразу же обратиться к врачу.

Вместе с тем глава Роспотребнадзора подчеркнула, что существующих противоэпидемических мер достаточно, чтобы контролировать заболеваемость и не вводить жестких ограничений в РФ, отмечает телеканал «360».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что свиной грипп обнаружили во всех российских регионах, напоминает Ura.ru.

