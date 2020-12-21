Франция объявила о дате начала вакцинации от COVID-19

«В воскресенье мы начнем вакцинацию во Франции», - написал он в Twitter. Веран отметил, что в первую очередь прививку получат наиболее уязвимые к заболеванию граждане.

Между тем, в России за последние сутки зафиксирован рекорд по числу новых выявленных случаев заражения коронавирусом - более 29 тысяч, пишет «Свободная пресса».



