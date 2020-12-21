Франция объявила о дате начала вакцинации от COVID-19
21 декабря 202011:56
Во Франции масштабная вакцинация против коронавируса стартует 27 декабря. Об этом объявил министр здравоохранения республики Оливье Веран.
«В воскресенье мы начнем вакцинацию во Франции», - написал он в Twitter. Веран отметил, что в первую очередь прививку получат наиболее уязвимые к заболеванию граждане.
Между тем, в России за последние сутки зафиксирован рекорд по числу новых выявленных случаев заражения коронавирусом - более 29 тысяч, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru