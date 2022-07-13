Эксперт: Жара увеличивает риск смерти в 15 раз
Жара увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний от 5 до 15 раз, обострение различных заболеваний в 20 раз. Об этом сообщила ТАСС заведующая кардиологическим отделением «Новой больницы» в Екатеринбурге, кандидат медицинских наук Елена Гричук. По её словам, чем дольше жара сохраняется, тем больше эти риски увеличиваются.
«За потоотделением мы получаем обезвоживание организма, которое ведет к сгущению крови и повышению риска возникновения тромбов внутри сосудов. И, в свою очередь, это дает образование закрытия сосуда и приводит к формированию инфаркта либо инсульта», - подчеркнула специалист.
Она также отметила, что в группе риска, прежде всего, гипертоники, затем следуют новорожденные, беременные женщины, люди, которые переносили инфаркты, инсульты, пожилые люди, которые могут иметь скрытые формы заболеваний сердца и сосудов, а также те, кто имеет избыточный вес и страдает сахарным диабетом.
Гричук рассказала, для того чтобы снизить уровень угрозы от перегрева организма, в жаркое время суток следует ограничить физическую активность, употреблять больше овощей и фруктов и пить достаточное количество жидкости, чтобы компенсировать потери.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в эфире НСН рассказал, как вести себя в жаркую погоду.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 929 / сут.
Умерли
382 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 363 / сут.
- Боррель заявил, что ЕС не признает выданные жителям Украины паспорта РФ
- «Аэрофлот» объявил о возобновлении полётов в Пекин
- Польша выставит Германии счет по репарациям за Вторую мировую войну
- Губерниев предложил сделать Бузову спортивным директором «Спартака»
- Минобороны: делегация РФ представила в Стамбуле предложения по вывозу зерна
- Эксперт: Жара увеличивает риск смерти в 15 раз
- В ВОЗ признают третий пол
- Житель Челябинской области случайно нашёл древние «скифские котлы»
- «Лаборатория Касперского» предупредила россиян о новом виде мошенничества
- Доллар стал дороже евро впервые с 2002 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru