Эксперт: Жара увеличивает риск смерти в 15 раз

Жара увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний от 5 до 15 раз, обострение различных заболеваний в 20 раз. Об этом сообщила ТАСС заведующая кардиологическим отделением «Новой больницы» в Екатеринбурге, кандидат медицинских наук Елена Гричук. По её словам, чем дольше жара сохраняется, тем больше эти риски увеличиваются.

«За потоотделением мы получаем обезвоживание организма, которое ведет к сгущению крови и повышению риска возникновения тромбов внутри сосудов. И, в свою очередь, это дает образование закрытия сосуда и приводит к формированию инфаркта либо инсульта», - подчеркнула специалист.

Она также отметила, что в группе риска, прежде всего, гипертоники, затем следуют новорожденные, беременные женщины, люди, которые переносили инфаркты, инсульты, пожилые люди, которые могут иметь скрытые формы заболеваний сердца и сосудов, а также те, кто имеет избыточный вес и страдает сахарным диабетом.

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Гричук рассказала, для того чтобы снизить уровень угрозы от перегрева организма, в жаркое время суток следует ограничить физическую активность, употреблять больше овощей и фруктов и пить достаточное количество жидкости, чтобы компенсировать потери.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в эфире НСН рассказал, как вести себя в жаркую погоду.

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ФОТО: РИА Новости
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