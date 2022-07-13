Эксперт: Жара увеличивает риск смерти в 15 раз

Жара увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний от 5 до 15 раз, обострение различных заболеваний в 20 раз. Об этом сообщила ТАСС заведующая кардиологическим отделением «Новой больницы» в Екатеринбурге, кандидат медицинских наук Елена Гричук. По её словам, чем дольше жара сохраняется, тем больше эти риски увеличиваются.

«За потоотделением мы получаем обезвоживание организма, которое ведет к сгущению крови и повышению риска возникновения тромбов внутри сосудов. И, в свою очередь, это дает образование закрытия сосуда и приводит к формированию инфаркта либо инсульта», - подчеркнула специалист.

Она также отметила, что в группе риска, прежде всего, гипертоники, затем следуют новорожденные, беременные женщины, люди, которые переносили инфаркты, инсульты, пожилые люди, которые могут иметь скрытые формы заболеваний сердца и сосудов, а также те, кто имеет избыточный вес и страдает сахарным диабетом.