Эксперт спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в РФ

Снижение роста заболеваемости COVID-19 в России может произойти в июле, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрея Исаева.

Опасная кривая. Вычислен новый пик заболеваемости COVID-19

По его словам, при этом новый подъем заболеваемости произойдет в сентябре, так как пандемия развивается волнами и после роста всегда идет спад. Как отметил эксперт,

следующая волна коронавируса станет показательной относительно эффекта обязательной вакцинации отдельных групп россиян.

Осенью COVID-19 не даст время для передышки – на это время ученые прогнозируют пик заболеваемости. Математики Санкт-Петербургского политехнического университета построили модель, из которой следует – наибольшее количество заражений в Москве придется на сентябрь

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеЭпидемияКоронавирус
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