Эксперт спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в РФ
Снижение роста заболеваемости COVID-19 в России может произойти в июле, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрея Исаева.
По его словам, при этом новый подъем заболеваемости произойдет в сентябре, так как пандемия развивается волнами и после роста всегда идет спад. Как отметил эксперт,
следующая волна коронавируса станет показательной относительно эффекта обязательной вакцинации отдельных групп россиян.
Осенью COVID-19 не даст время для передышки – на это время ученые прогнозируют пик заболеваемости. Математики Санкт-Петербургского политехнического университета построили модель, из которой следует – наибольшее количество заражений в Москве придется на сентябрь
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