Эксперт спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в РФ

По его словам, при этом новый подъем заболеваемости произойдет в сентябре, так как пандемия развивается волнами и после роста всегда идет спад. Как отметил эксперт,

следующая волна коронавируса станет показательной относительно эффекта обязательной вакцинации отдельных групп россиян.

Осенью COVID-19 не даст время для передышки – на это время ученые прогнозируют пик заболеваемости. Математики Санкт-Петербургского политехнического университета построили модель, из которой следует – наибольшее количество заражений в Москве придется на сентябрь

