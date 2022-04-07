Эксперт спрогнозировал появление нового штамма COVID-19

Возможность роста заражений штаммом коронавирусной инфекции «стелс-омикрон» (BA.2) в России сохранится до конца апреля. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков в беседе с «Вечерней Москвой».

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Эксперт считает, что далее вряд ли можно ожидать серьезных вспышек заболеваемости.

«Летом, думаю, будет не очень стабильная ситуация, но без больших вспышек. А вот осенью, скорее всего, начнется рост заболеваемости, но не факт, что он будет вызван «омикроном»: скорее всего, там уже придет что-то другое», — подчеркнул Крючков.

Иммунолог отметил, что на распространение коронавируса влияет множество факторов, а также предупредил, что заболевание может стать самой опасной сезонной болезнью.

Кроме того, Крючков отметил, что «стелс-омикрон» невозможно без проведения секвенирования отличить от BA.1, первой сублинии омикрон-штамма, поэтому название этого варианта COVID-19 условное.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирус
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