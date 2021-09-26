Эксперт не исключил, что коронавирус может стать сезонным при наличии коллективного иммунитета в 80%
COVID-19, при наличии в России коллективного иммунитета на уровне 80%, может стать сезонным заболеванием, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
«Предварительные прогнозы о том, что достаточно будет 60%, к сожалению, в настоящий момент скорректированы во всем мире», — сказал эксперт. По его словам, пока в стране иммунитет к коронавирусу имеет только треть граждан.
Горелов отметил, что достижение коллективного иммунитета зависит от темпов вакцинации. По данным замдиректора, в настоящее время в России привито около 40 млн человек, переболело 7,3 млн.
Вместе с тем риск прихода в РФ очередной волны COVID-19 с новыми штаммами инфекции высок. Предпосылки для этого есть в регионах, так как в Москве и Санкт-Петербурге «очень большое количество переболевших и большое количество вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru