Эксперт не исключил, что коронавирус может стать сезонным при наличии коллективного иммунитета в 80%

«Предварительные прогнозы о том, что достаточно будет 60%, к сожалению, в настоящий момент скорректированы во всем мире», — сказал эксперт. По его словам, пока в стране иммунитет к коронавирусу имеет только треть граждан.

Горелов отметил, что достижение коллективного иммунитета зависит от темпов вакцинации. По данным замдиректора, в настоящее время в России привито около 40 млн человек, переболело 7,3 млн.

Вместе с тем риск прихода в РФ очередной волны COVID-19 с новыми штаммами инфекции высок. Предпосылки для этого есть в регионах, так как в Москве и Санкт-Петербурге «очень большое количество переболевших и большое количество вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее».

