Доктор перечислил скрытые симптомы болезни сердца
Существуют три скрытых симптома болезни сердца, на которые нужно обращать внимание, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на доктора медицинских наук Дмитрия Напалкова.
По его словам, они могут оказать влияние на сердечно-сосудистые заболевания. Речь идет о повышении артериального давления, которое необходимо измерять даже если человек чувствует себя хорошо. При этом повышенное давление при нормальном самочувствии списывать на переутомление или смену погоды нельзя.
Другой важный симптом - нарушение сердечного ритма. В этом случае нужно как можно скорее попасть к врачу. Последний скрытый симптом — предобморочное состояние.
Злоупотребление красным мясом, сыром и яйцами может спровоцировать инсульт и тромбоз у людей старше 45 лет, сообщил врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев.
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