Доктор перечислил скрытые симптомы болезни сердца

Существуют три скрытых симптома болезни сердца, на которые нужно обращать внимание, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на доктора медицинских наук Дмитрия Напалкова.

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По его словам, они могут оказать влияние на сердечно-сосудистые заболевания. Речь идет о повышении артериального давления, которое необходимо измерять даже если человек чувствует себя хорошо. При этом повышенное давление при нормальном самочувствии списывать на переутомление или смену погоды нельзя.

Другой важный симптом - нарушение сердечного ритма. В этом случае нужно как можно скорее попасть к врачу. Последний скрытый симптом — предобморочное состояние.

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Фото: herzstiftung.de
ТЕГИ:Здоровье
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