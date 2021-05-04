Доктор перечислил скрытые симптомы болезни сердца

По его словам, они могут оказать влияние на сердечно-сосудистые заболевания. Речь идет о повышении артериального давления, которое необходимо измерять даже если человек чувствует себя хорошо. При этом повышенное давление при нормальном самочувствии списывать на переутомление или смену погоды нельзя.

Другой важный симптом - нарушение сердечного ритма. В этом случае нужно как можно скорее попасть к врачу. Последний скрытый симптом — предобморочное состояние.

Злоупотребление красным мясом, сыром и яйцами может спровоцировать инсульт и тромбоз у людей старше 45 лет, сообщил врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев.

