Немецкие кардиологи перечислили симптомы инфаркта

2 февраля 202008:00

Кардиологи из Германии составили список симптомов, которые могут свидетельствовать о проблемах с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа, пишет немецкое издание Focus.

При повторяющейся в течении дня экстрасистолии — одном из видов аритмии – ученые рекомендовали обратиться к врачам. Особенно, если нарушение сердцебиение длится свыше 30 секунд.

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Аритмия во время головокружения, боль и жжение в области груди, одышка – тоже симптомы нарушения работы сердца, при которых следует записаться к специалисту. Также стоит поступить, если наблюдается учащение пульса без видимых причин, например, при отсутствии физической нагрузки.

Боль в ногах, которая появляется во время ходьбы и утихает после остановки, является симптомом атеросклероза сосудов нижних конечностей и может провоцировать заболевания сердца.

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Немецкие ученые рекомендовали внимательно относиться к сердцу и людям, перенесшим грипп. Они также входят в зону риска, если отмечают появление одышки. Симптом характерен для миокардита, отмечают «Известия».

Ранее врач-кардиохирург, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко, кандидат медицинских наук Алексей Федоров в эфире НСН указал на основное условие питания для поддержания сердца в здоровом тонусе. Он рекомендовал не переедать, чтобы обмен веществ не страдал.

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ФОТО: pxhere.com
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