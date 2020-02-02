Немецкие кардиологи перечислили симптомы инфаркта

Кардиологи из Германии составили список симптомов, которые могут свидетельствовать о проблемах с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа, пишет немецкое издание Focus.

При повторяющейся в течении дня экстрасистолии — одном из видов аритмии – ученые рекомендовали обратиться к врачам. Особенно, если нарушение сердцебиение длится свыше 30 секунд.