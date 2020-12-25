Доктор Мясников: Повторное заражение COVID-19 маловероятно
Главный врач столичной больницы № 71, телеведущий Александр Мясников считает маловероятной возможность повторно заболеть коронавирусом.
Как написал телеврач в своём Telegram-канале, сейчас известно о единичных случаев повторного заражения. По словам Мясникова, положительный тест на коронавирус при отсутствии симптомов, полученный через несколько месяцев после болезни, не может считаться реинфекцией.
Врач отметил, что часто положительный результат ПЦР-диагностики может сохраняться в течение месяцев.
«При 40% ложно отрицательных тестов, сложно делать выводы о реинфекции», — добавил Мясников.
Между тем, глава Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев заявил, что в регионе предварительно зафиксированы случаи повторного заражения COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru