Доктор Мясников назвал симптом опасного заболевания

Частая икота может говорить о проблемах со здоровьем, сообщил телеведущий и врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, икота возникает в случаях, когда раздражается блуждающий нерв, который проходит почти по всему туловищу, в том числе и через диафрагму. Этот нерв раздражается в случае возникновения проблем со здоровьем.

Мясников: Слабительные смертельно опасны

В случае частой икоты врач посоветовал обратиться к специалисту. Если при обследовании никаких проблем не будет выявлено, то от икоты можно избавиться назначением противосудорожного препарата.

Ранее врачи в Египте выявили необычный симптом COVID-19, сообщает Daily Express со ссылкой на ряд исследований.

По словам экспертов, о заражении коронавирусом может сигнализировать постоянная икота.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:Здоровье
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