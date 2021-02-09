Доктор Мясников назвал симптом опасного заболевания
Частая икота может говорить о проблемах со здоровьем, сообщил телеведущий и врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, икота возникает в случаях, когда раздражается блуждающий нерв, который проходит почти по всему туловищу, в том числе и через диафрагму. Этот нерв раздражается в случае возникновения проблем со здоровьем.
В случае частой икоты врач посоветовал обратиться к специалисту. Если при обследовании никаких проблем не будет выявлено, то от икоты можно избавиться назначением противосудорожного препарата.
Ранее врачи в Египте выявили необычный симптом COVID-19, сообщает Daily Express со ссылкой на ряд исследований.
По словам экспертов, о заражении коронавирусом может сигнализировать постоянная икота.
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