Доктор Мясников назвал симптом опасного заболевания

В случае частой икоты врач посоветовал обратиться к специалисту. Если при обследовании никаких проблем не будет выявлено, то от икоты можно избавиться назначением противосудорожного препарата.

Ранее врачи в Египте выявили необычный симптом COVID-19, сообщает Daily Express со ссылкой на ряд исследований.

По словам экспертов, о заражении коронавирусом может сигнализировать постоянная икота.

