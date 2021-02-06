Мясников: Слабительные смертельно опасны

Неправильное применение слабительных препаратов угрожает опасным нарушениям в организме. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 1 врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников рассказал, какая популярная диета несет опасность

Основной принцип действия слабительных лекарств, который направлен на вымывание из кишечника буквально всего, вызывает сильнейший водно-электролитный дисбаланс.

«Потеря воды сама по себе может привести к обезвоживанию, а оно, в свою очередь, к аритмии сердца», — пояснил Мясников

Для примера он сообщил, что в некоторых зарубежных странах врачам запрещено выписывать пациентам слабительные более, чем на неделю, чтобы избежать смертельных последствий.

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ФОТО: pixabay.com
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