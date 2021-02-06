Мясников: Слабительные смертельно опасны

Основной принцип действия слабительных лекарств, который направлен на вымывание из кишечника буквально всего, вызывает сильнейший водно-электролитный дисбаланс.

«Потеря воды сама по себе может привести к обезвоживанию, а оно, в свою очередь, к аритмии сердца», — пояснил Мясников

Для примера он сообщил, что в некоторых зарубежных странах врачам запрещено выписывать пациентам слабительные более, чем на неделю, чтобы избежать смертельных последствий.

