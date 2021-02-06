Мясников: Слабительные смертельно опасны
Неправильное применение слабительных препаратов угрожает опасным нарушениям в организме. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 1 врач и телеведущий Александр Мясников.
Основной принцип действия слабительных лекарств, который направлен на вымывание из кишечника буквально всего, вызывает сильнейший водно-электролитный дисбаланс.
«Потеря воды сама по себе может привести к обезвоживанию, а оно, в свою очередь, к аритмии сердца», — пояснил Мясников
Для примера он сообщил, что в некоторых зарубежных странах врачам запрещено выписывать пациентам слабительные более, чем на неделю, чтобы избежать смертельных последствий.
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