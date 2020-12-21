До февраля Китай вакцинирует 50 миллионов человек

Предполагается, что вакцину получат сначала медики, лица, занятые в пассажирских перевозках, граждане, торгующие на рынках и прочие жители, кто подвержен высокому риску заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Вакцинация будет проходить в две фазы.

Между тем, Канада стала 23 страной, которая приостановила авиасообщение с Великобританией, передает Ura.ru. Это связано с обнаружением новой разновидности коронавируса, который уже назвали гораздо более опасной, чем предыдущая.

