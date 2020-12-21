До февраля Китай вакцинирует 50 миллионов человек
Китай за два месяца намерен вакцинировать против коронавируса 50 млн человек. Власти планируют на первом этапе, до 15 февраля следующего года, сделать прививки «ключевым группам» населения. Китай будет использовать 100 млн доз инактивированных вакцин (по две дозы на человека), разработанных двумя национальными фармацевтическими компаниями Sinopharm и Sinovac, пишет газета South China Morning Post.
Предполагается, что вакцину получат сначала медики, лица, занятые в пассажирских перевозках, граждане, торгующие на рынках и прочие жители, кто подвержен высокому риску заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Вакцинация будет проходить в две фазы.
Между тем, Канада стала 23 страной, которая приостановила авиасообщение с Великобританией, передает Ura.ru. Это связано с обнаружением новой разновидности коронавируса, который уже назвали гораздо более опасной, чем предыдущая.
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