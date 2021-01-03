Диетолог назвала лучшую закуску против опьянения

Алкоголь лучше всего закусывать грибами. В них содержится много сорбента хитозана, пояснила Агентству новостей «Москва» врач-диетолог Марина Макиша.

Доктор назвал простой способ избавиться от похмелья

«Хитозан — это нерастворимые пищевые волокна, поэтому не нужно съедать за день больше 300 граммов грибов, так как это большая нагрузка для пищеварительной системы», — предостерегла врач.

Она напомнила, что суточная норма грибов для человека составляет 100-150 граммов.

Ранее российский врач, телеведущий Александр Мясников дал совет, как избежать опьяненеия. Он рекомендует за несколько часов до застолья выпить небольшое количество алкоголя, а потом еще рюмку подсолнечного масла.

Также медик предостерегает от походов в баню. Он считает такой отдых наиболее опасным для нетрезвого человека из-за обезвоживания и нагрузку на сердечно-сосудистую систему.


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ФОТО: pxhere.com
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