Диетолог назвала лучшую закуску против опьянения

«Хитозан — это нерастворимые пищевые волокна, поэтому не нужно съедать за день больше 300 граммов грибов, так как это большая нагрузка для пищеварительной системы», — предостерегла врач.

Она напомнила, что суточная норма грибов для человека составляет 100-150 граммов.

Ранее российский врач, телеведущий Александр Мясников дал совет, как избежать опьяненеия. Он рекомендует за несколько часов до застолья выпить небольшое количество алкоголя, а потом еще рюмку подсолнечного масла.

Также медик предостерегает от походов в баню. Он считает такой отдых наиболее опасным для нетрезвого человека из-за обезвоживания и нагрузку на сердечно-сосудистую систему.



