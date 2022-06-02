Стало известно, сколько раз в день можно мыть голову

Согласно нормам, голову можно мыть один раз в день. Об этом сообщает издание News.ru со ссылкой на врача-трихолога Ирину Котову.

При этом она отметила, что человек может мыть голову так часто, как ему хочется, но это следует делать без фанатизма. Врач также добавила, что если люди делают это чаще, то необходимо подбирать щадящие средства для ухода.