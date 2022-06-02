Стало известно, сколько раз в день можно мыть голову
Согласно нормам, голову можно мыть один раз в день. Об этом сообщает издание News.ru со ссылкой на врача-трихолога Ирину Котову.
При этом она отметила, что человек может мыть голову так часто, как ему хочется, но это следует делать без фанатизма. Врач также добавила, что если люди делают это чаще, то необходимо подбирать щадящие средства для ухода.
Котова рассказала, что очень частое мытье головы может привести к высушиванию ее кожи и волос. По ее словам, в такой ситуации может пострадать микрофлора головы, что приведет к возникновению дерматита.
Ранее трихолог, врач-дерматовенеролог высшей категории Юлия Андреянова заявила, что ранняя седина может появиться у людей в возрасте до 30 лет по генетическим причинам или из-за заболеваний эндокринной системы.
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