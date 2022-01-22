Дерматолог предупредила об обострении кожных заболеваний из-за COVID-19
Коронавирусная инфекция может спровоцировать обострение кожных заболеваний. Об этом рассказала врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева в беседе с «Москвой 24».
«Самое частое, что мы имеем при коронавирусе, — это так называемая токсическая эритема. Это появление распространенных синюшных пятен на коже. Возможно поражение слизистых полости рта, то есть появление пузырей во рту, но это редко. В основном это синюшные пятна на коже», — рассказала медик.
Специалист указала, что при разных штаммах COVID-19 появляются одинаковые дерматологические симптомы.
Еще один распространенный симптом коронавируса, который проявляется на коже — крапивница. Однако у пациентов с COVID-19 могут встречаться другие заболевания, например, псориаз — обострившийся или начинающийся впервые, витилиго, атопический дерматит.
Вертиева добавила, что в редких случаях COVID-больные могут столкнуться с васкулитом — поражением сосудов кожи.
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