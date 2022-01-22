Дерматолог предупредила об обострении кожных заболеваний из-за COVID-19

«Самое частое, что мы имеем при коронавирусе, — это так называемая токсическая эритема. Это появление распространенных синюшных пятен на коже. Возможно поражение слизистых полости рта, то есть появление пузырей во рту, но это редко. В основном это синюшные пятна на коже», — рассказала медик.

Специалист указала, что при разных штаммах COVID-19 появляются одинаковые дерматологические симптомы.

Еще один распространенный симптом коронавируса, который проявляется на коже — крапивница. Однако у пациентов с COVID-19 могут встречаться другие заболевания, например, псориаз — обострившийся или начинающийся впервые, витилиго, атопический дерматит.

Вертиева добавила, что в редких случаях COVID-больные могут столкнуться с васкулитом — поражением сосудов кожи.

