Чего нужно избегать после вакцинации от коронавируса рассказал иммунолог
Участникам испытаний вакцины от коронавируса не рекомендуется самостоятельно сдавать тест на антитела, а в случае если это произошло, не сообщать результат врачу, чтобы информация не повлияла на исследование, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильского иммунолога Якова Беркуна.
«Сам факт того, знает пациент или нет, получил ли он плацебо или реальную прививку, не сможет повлиять на то, заболеет он или нет, и будет ли у него положительный результат ПЦР-теста. Это может повлиять только на субъективные симптомы, которые он заполняет в дневниках. Не думаю, что это скажется на репутации прививки», - сообщил эксперт.
Ранее в рунете появились сообщения о том, что некоторые участники третьей стадии испытаний вакцины от коронавируса делали тесты на антитела, чтобы выяснить, получили они прививку или плацебо. Это может поставить под вопрос качество исследования. Как отметил Беркун, подобное, хоть и противоречит правилам исследования, может происходить и в других странах.
Ранее директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН рассказала, можно ли верить сообщениям о 100% эффективности западной вакцины.
«Здесь вопрос в пояснении, что такое эти 100%. Если у них вакцинированные заболели, но в легкой форме, то это дает им основание говорить о 100%. То есть это вопрос интерпретации, это пиар. Но выводы будет делать американский регулятор FDA. Пока названы отдельные данные, а для оценки нужно ознакомиться с полным отчетом», - отметила она.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru