Боль в лопатке может говорить о смертельно опасной болезни

В действительности неприятное ощущение концентрируется в печени. Боль может появляться в правом плече или, в отдельных случаях, по всей спине, сообщают медики.

Среди других признаков рака печени - желтый цвет кожных покровов, потеря аппетита, темная или очень бледная моча, отек живота, тошнота или рвота.

В Минздраве России сообщили, что самый опасный вид онкологических заболеваний – это рак поджелудочной железы. По данным ведомства, от этого заболевания чаще всего погибают больные.

