Боль в лопатке может говорить о смертельно опасной болезни

Боль в районе правой лопатки может говорить о раке печени человека, сообщает Express со ссылкой на британских экспертов.

Это связано с тем, что метастазы или сама опухоль раздражают нервы, сигнализирующие, что боль исходит от лопатки.

Эксперт перечислил вирусы, способные вызвать рак

В действительности неприятное ощущение концентрируется в печени. Боль может появляться в правом плече или, в отдельных случаях, по всей спине, сообщают медики.

Среди других признаков рака печени - желтый цвет кожных покровов, потеря аппетита, темная или очень бледная моча, отек живота, тошнота или рвота.

В Минздраве России сообщили, что самый опасный вид онкологических заболеваний – это рак поджелудочной железы. По данным ведомства, от этого заболевания чаще всего погибают больные.

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ТЕГИ:Здоровье
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