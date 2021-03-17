Боль в лопатке может говорить о смертельно опасной болезни
Боль в районе правой лопатки может говорить о раке печени человека, сообщает Express со ссылкой на британских экспертов.
Это связано с тем, что метастазы или сама опухоль раздражают нервы, сигнализирующие, что боль исходит от лопатки.
В действительности неприятное ощущение концентрируется в печени. Боль может появляться в правом плече или, в отдельных случаях, по всей спине, сообщают медики.
Среди других признаков рака печени - желтый цвет кожных покровов, потеря аппетита, темная или очень бледная моча, отек живота, тошнота или рвота.
В Минздраве России сообщили, что самый опасный вид онкологических заболеваний – это рак поджелудочной железы. По данным ведомства, от этого заболевания чаще всего погибают больные.
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