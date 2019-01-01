В Минздраве рассказали о самом страшном раке

В Минздраве России сообщили, что самый опасный вид онкологических заболеваний – это рак поджелудочной железы. По данным ведомства, от этого заболевания чаще всего погибают больные. По статистике, в 2018 году от рака поджелудочной железы погибло 39,9% заболевших из числа всех пациентов, сообщает RT.

Коэффициент летальности при раке печени и внутрипечёночных протоков составил 38,4%. При раке пищевода — 29,9%.

Между тем, наиболее низкие показатели смертности зафиксированы при раке кожи (кроме меланомы) — 0,4%, а также при раке щитовидной железы (0,6%), губы (1%), тела матки (2,2%) и молочной железы (3%), сообщает life.ru.

В Минздраве отмечают, что в целом по стране показатель смертности от онкозаболеваний составил в прошлом году 6%, передает Ura.ru.

Онколог-химиотерапевт Вадим Гутник в эфире НСН назвал причины роста распространенности онкологических заболеваний в России.

