Журналист Карлсон: Украина не является суверенным государством

Украина не является суверенным государством, сообщает RT со ссылкой на заявление американского журналиста Такера Карлсона.

Журналист Карлсон призвал расследовать преступления Зеленского

По его словам, украинское правительство о было поставлено ЦРУ в результате госпереворота в 2014 году.

Карлсон также указал, что США уничтожили Украину, потому что хотели сражаться с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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