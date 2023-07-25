Зеленский заявил, что Украине необходимо усиление ПВО

Украине нужно срочно усилить систему ПВО для продолжения зерновой инициативы и для защиты граждан, заявил глава государства Владимир Зеленский в Telegram.

Он отметил, что затронул эту тему во время разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. По его словам, обсуждалось также дальнейшее оборонное сотрудничество и ход украинских наступательных операций.

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Днем ранее Зеленский потребовал от Евросоюза не продлевать ограничения на импорт зерна из Украины. Он потребовал от Европы действовать рациональнее. По словам президента, существует договоренность с Еврокомиссией о том, что 15 сентября — крайняя дата существования ограничений зернового экспорта. Возможное продление ограничений на импорт сельхозпродукции из Украины некоторых стран Европейского союза он назвал «неевропейским».

Как отметил Зеленский, Киев будет работать над поиском решения по этому вопросу, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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