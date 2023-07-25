Зеленский заявил, что Украине необходимо усиление ПВО
Украине нужно срочно усилить систему ПВО для продолжения зерновой инициативы и для защиты граждан, заявил глава государства Владимир Зеленский в Telegram.
Он отметил, что затронул эту тему во время разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. По его словам, обсуждалось также дальнейшее оборонное сотрудничество и ход украинских наступательных операций.
Днем ранее Зеленский потребовал от Евросоюза не продлевать ограничения на импорт зерна из Украины. Он потребовал от Европы действовать рациональнее. По словам президента, существует договоренность с Еврокомиссией о том, что 15 сентября — крайняя дата существования ограничений зернового экспорта. Возможное продление ограничений на импорт сельхозпродукции из Украины некоторых стран Европейского союза он назвал «неевропейским».
Как отметил Зеленский, Киев будет работать над поиском решения по этому вопросу, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Путин и Лукашенко в ходе общения обсуждали в том числе тему ЧВК «Вагнер»
- В Кремле не стали комментировать законопроект о повышении призывного возраста
- Госдума приняла закон о повышении штрафов за переход железнодорожных путей
- TikTok предоставил пользователям возможность публиковать тексты
- Опрос: Почти половина россиян испытывали карьерную ревность
- Матвиенко: Украина и НАТО были заинтересованы в зерновом коридоре для диверсий
- Зеленский заявил, что Украине необходимо усиление ПВО
- В Курске двум экс-сотрудникам предприятия ОПК дали 17 и 13 лет колонии за госизмену
- Следком установил полицейского, собиравшего информацию о семье убитой Дарьи Дугиной
- «Так проще»: Картаполов о повышении возраста призыва без переходного периода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru