Зеленский ввел санкции против Авербуха и Акинфеева

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против российских граждан, следует из указа.

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Отмечается, что среди прочих в санкционном списке числятся призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух и голкипер Игорь Акинфеев.

Накануне Зеленский ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний России.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные часто говорят, что хотели бы добраться до президента Владимира Зеленского «раньше русских» - и повесить его за коррупцию и «предательство армии», передает «Радиоточка НСН».

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