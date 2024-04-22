Зеленский: Украина передаст России документы об урегулировании конфликта
Украина подготовит документы по вопросу урегулирования и передаст их России, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе разговора с французским блогером Гуго Травером.
«Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов, с нашим видением, и мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней», - заявил глава государства.
Зеленский не озвучил сроки передачи России документов. При этом он допустил, что Киев начнет мирные переговоры с Москвой.
Украинский лидер отметил, что текущая ситуация на международной арене выгодна России. Киев должен признать сильные стороны Москвы, добавил политик.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украине в переговорах придется признать новую геополитическую реальность с учетом появления в составе РФ четырех новых субъектов, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru