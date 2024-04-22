Зеленский: Украина передаст России документы об урегулировании конфликта

«Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов, с нашим видением, и мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней», - заявил глава государства.

Зеленский не озвучил сроки передачи России документов. При этом он допустил, что Киев начнет мирные переговоры с Москвой.

Украинский лидер отметил, что текущая ситуация на международной арене выгодна России. Киев должен признать сильные стороны Москвы, добавил политик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украине в переговорах придется признать новую геополитическую реальность с учетом появления в составе РФ четырех новых субъектов, сообщает «Радиоточка НСН».

