Зеленский сообщил о долгом разговоре с Байденом
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о длительном телефонном разговоре с лидером США Джо Байденом.
«Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и договорились о совместных действиях на будущее», - написал украинский лидер на своей странице в Twitter.
Зеленский отметил, что поблагодарил Байдена за постоянную военную помощь. «Также обсуждались возможности финансовой поддержки Украины», - добавил он.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия готова к обсуждению вопросов по Украине при учете своих национальных интересов.
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