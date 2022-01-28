Зеленский сообщил о долгом разговоре с Байденом

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о длительном телефонном разговоре с лидером США Джо Байденом.

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«Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и договорились о совместных действиях на будущее», - написал украинский лидер на своей странице в Twitter.

Зеленский отметил, что поблагодарил Байдена за постоянную военную помощь. «Также обсуждались возможности финансовой поддержки Украины», - добавил он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия готова к обсуждению вопросов по Украине при учете своих национальных интересов.

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ФОТО: РИА Новости
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