Сербия предложила посреднические услуги между Россией и Украиной
Сербия готова предложить посреднические услуги в процессе урегулирования конфликта РФ и Украины, заявил госсекретарь Министерства иностранных дел Сербии Неманя Старович.
По его словам, Сербия не является частью политического конфликта между странами, но готовы при малейшей возможности помочь в его разрешении.
Заместитель министра напомнил, что Белград несколько лет назад был хозяином ряда встреч спецпредставителей Вашингтона и Москвы Курта Волкера и Владислава Суркова по имплементации минских соглашений.
Ранее министр иностранных дел Словакии Иван Корчок сообщил, что НАТО обсуждает возможность направить подразделения в Словакию из-за эскалации ситуации на российско-украинской границе. По его словам, на данный момент это предложение находится на столе переговоров.
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