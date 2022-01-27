Сербия предложила посреднические услуги между Россией и Украиной

Сербия готова предложить посреднические услуги в процессе урегулирования конфликта РФ и Украины, заявил госсекретарь Министерства иностранных дел Сербии Неманя Старович.

По его словам, Сербия не является частью политического конфликта между странами, но готовы при малейшей возможности помочь в его разрешении.

Турция призвала продолжать диалог между Россией и НАТО

Заместитель министра напомнил, что Белград несколько лет назад был хозяином ряда встреч спецпредставителей Вашингтона и Москвы Курта Волкера и Владислава Суркова по имплементации минских соглашений.

Ранее министр иностранных дел Словакии Иван Корчок сообщил, что НАТО обсуждает возможность направить подразделения в Словакию из-за эскалации ситуации на российско-украинской границе. По его словам, на данный момент это предложение находится на столе переговоров.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Александр Мельников
ТЕГИ:ДонбассРоссийско-украинские ОтношенияСербия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры