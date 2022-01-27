Сербия предложила посреднические услуги между Россией и Украиной

Заместитель министра напомнил, что Белград несколько лет назад был хозяином ряда встреч спецпредставителей Вашингтона и Москвы Курта Волкера и Владислава Суркова по имплементации минских соглашений.

Ранее министр иностранных дел Словакии Иван Корчок сообщил, что НАТО обсуждает возможность направить подразделения в Словакию из-за эскалации ситуации на российско-украинской границе. По его словам, на данный момент это предложение находится на столе переговоров.

