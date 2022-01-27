В МИД РФ выразили готовность к обсуждению вопросов по Украине
РФ готова к обсуждению вопросов по Украине при учете своих национальных интересов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, передает ТАСС.
По словам чиновника, РФ на всех уровнях четко обозначает «красные линии» и транспарента по вопросам вокруг Украины.
Таким образом Вершинин ответил на вопрос о том не противоречит ли резолюции СБ ООН, обращение фракции Госдумы к президенту Владимиру Путину о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) было бы идеальным шагом для России, однако в Кремле пока берегут этот козырь, сказал в беседе с Telegram-каналом«Радиоточка НСН» политолог Дмитрий Орешкин.
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