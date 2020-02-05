На Украине заявили о неготовности к возвращению Крыма
Украина не готова к организации работы органов государственной власти в Крыму, даже если Россия добровольно передаст ей полуостров. Как сообщает агентство «Укринформ», об этом рассказал постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
«Украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, нам еще работать и работать», — заявил Коринеич, отметив, что в настоящее время отсутствует понимание, кто возьмет на себя функции центральной власти, а кто будет руководить на местах.
Кроме того, по словам Антона Кориневича, очевидно отсутствие единой стратегии реинтеграции полуострова. Также нет четкого понимания, что должен делать Киев в случае возвращения полуострова.
Накануне стало известно, что госсекретарь США Марк Помпео в ходе его визита на Украину заявил, что Крым для Украины потерян, пишет КИА. В ходе закрытой встречи его призвали оказать помощь в организации конференции по Крыму в Вашингтоне, на что Помпео заявил, что «Крым потерян».
Также Помпео отметил, что «Россия не из тех, у кого что-то можно забрать».
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