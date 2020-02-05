На Украине заявили о неготовности к возвращению Крыма

Украина не готова к организации работы органов государственной власти в Крыму, даже если Россия добровольно передаст ей полуостров. Как сообщает агентство «Укринформ», об этом рассказал постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

«Украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, нам еще работать и работать», — заявил Коринеич, отметив, что в настоящее время отсутствует понимание, кто возьмет на себя функции центральной власти, а кто будет руководить на местах.

Кроме того, по словам Антона Кориневича, очевидно отсутствие единой стратегии реинтеграции полуострова. Также нет четкого понимания, что должен делать Киев в случае возвращения полуострова.