Украинская община Крыма просит Зеленского отказаться от полуострова
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина считает, что Киеву давно пора отказаться от претензий на полуостров. Об этом сообщает РИА «Новости».
Гридчина обратилась к президенту Украины Владимиру Зелескому и предложила перестать строить фантомные планы по возвращению Крыма. Вместо этого, по ее мнению, главе Украины следует заниматься внутренними делами страны.
«Господин Зеленский, поймите раз и навсегда, здесь (в Крыму – прим. НСН) нет ваших людей», — заявила глава украинской общины Крыма.
Она отметила, что украинцы, которые хотели уехать из Крыма, сделали это в 2014 году, сообщает Газета.ru.
Напомним, в марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании в октябре 2020 года провести выборы в стране, включая территорию Крыма. Об этом он сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности.
Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН объяснил, почему Зеленский собрался проводить «выборы в Крыму». Он отметил, что Киев по-прежнему считает Крым собственной территорией, и ни один политик не согласится на обратное. Но подчеркнул, что остается главный вопрос - как провести «выборы».
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