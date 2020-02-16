Украинская община Крыма просит Зеленского отказаться от полуострова

16 февраля 202011:35

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина считает, что Киеву давно пора отказаться от претензий на полуостров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Гридчина обратилась к президенту Украины Владимиру Зелескому и предложила перестать строить фантомные планы по возвращению Крыма. Вместо этого, по ее мнению, главе Украины следует заниматься внутренними делами страны.

«Господин Зеленский, поймите раз и навсегда, здесь (в Крыму – прим. НСН) нет ваших людей», — заявила глава украинской общины Крыма.

Она отметила, что украинцы, которые хотели уехать из Крыма, сделали это в 2014 году, сообщает Газета.ru.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании в октябре 2020 года провести выборы в стране, включая территорию Крыма. Об этом он сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН объяснил, почему Зеленский собрался проводить «выборы в Крыму». Он отметил, что Киев по-прежнему считает Крым собственной территорией, и ни один политик не согласится на обратное. Но подчеркнул, что остается главный вопрос - как провести «выборы».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:КрымВладимир ЗеленскийУкраина