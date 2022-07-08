Зеленский рассказал о «некоторых моментах», мешающих Байдену посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Джо Байден хочет посетить Киев, но и с понимаем относится к тому, что визиту президента США мешают «некоторые моменты», связанные с безопасностью, сообщает CNN.

Зеленский: Украина не отдаст часть своей территории

«Я слышал, что он поддерживает эту идею. Есть некоторые моменты безопасности, которые мешают такому визиту. Мы с пониманием к этому относимся», — сказал украинский лидер.

При этом президент похвалил других мировых лидеров, посетивших Киев, за то, что они «не боятся Путина».

Напомним, Зеленский пригласил премьер-министра Ирландии Михола Мартина приехать с визитом в Киев.

Ранее Киев посетили канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Марио Драги.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДжо БайденВладимир Зеленский
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